Adana'da otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otobüsteki 5 kişi yaralandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan yolcu otobüsünde bulunan 5 kişi yaralandı.
Giriş: 21.08.2026 - 11:16 Güncelleme:
Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan yolcu otobüsünde bulunan 5 kişi yaralandı.
Pozantı-Niğde Otoyolu'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 SV 893 plakalı yolcu otobüsü, Pozantı Kuzey Gişesi'ndeki beton bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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