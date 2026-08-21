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        Adana'da otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otobüsteki 5 kişi yaralandı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan yolcu otobüsünde bulunan 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Adana'da otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otobüsteki 5 kişi yaralandı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan yolcu otobüsünde bulunan 5 kişi yaralandı.

        Pozantı-Niğde Otoyolu'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 SV 893 plakalı yolcu otobüsü, Pozantı Kuzey Gişesi'ndeki beton bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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