Kozan'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Adana-Kozan kara yolu Mansurlu Kavşağı'nda, D.Z. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü D.Z. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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