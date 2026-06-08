Adana'da sahipli köpeklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına başlandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adana İl Hayvanları Koruma Kurulunun kararı doğrultusunda, sahipli köpekler kimliklendiriliyor ve kayıt altına alınıyor.





Çalışma kapsamında veteriner hekimler ile veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerler tarafından kırsal mahallelerde sahipli köpeklere mikroçip uygulandı, PETVET Kayıt Sistemi'ne kayıt işlemleri gerçekleştirildi.



Ayrıca saha çalışmaları sırasında sahipsiz olduğu belirlenen köpekler, ilgili belediyelerle koordineli şekilde koruma altına alınıp hayvan bakımevlerine yönlendirildi.



