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        Adana'da Seyhan Nehri'nde ceset bulundu

        Adana'da Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Adana'da Seyhan Nehri'nde ceset bulundu

        Adana'da Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

        Reşatbey Mahallesi'nde nehirde hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından sudan çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Hasan Y. (59) olduğu tespit edildi.

        Olay yerine gelen Hasan Y'nin yakınları üzüntü yaşadı.

        Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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