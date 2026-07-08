Adana'da Seyhan Nehri'nde ceset bulundu

Adana'da Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu.



Reşatbey Mahallesi'nde nehirde hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekipler tarafından sudan çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Hasan Y. (59) olduğu tespit edildi.



Olay yerine gelen Hasan Y'nin yakınları üzüntü yaşadı.



Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

