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        Adana'da tankerle çarpışan cipteki çift yaralandı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde tankerle çarpışan cipte yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Adana'da tankerle çarpışan cipteki çift yaralandı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde tankerle çarpışan cipte yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

        Pozantı-Ulukışla kara yolu Şekerpınarı mevkisindeki bir tesisten çıkarak yola giren Mehmet G. (67) yönetimindeki 02 BG 666 plakalı cip ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 43 ADR 997 plakalı tanker çarpıştı.

        Kazada cip sürücüsü Mehmet G. (67) ile eşi Tahide G. (60) yaralandı.

        Yaralı çift, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada ilk müdahaleleri yapılan çift, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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