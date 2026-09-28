Adana'da trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta, dün otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki Selçuk Kelebek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı ve tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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