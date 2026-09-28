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        Adana'da trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Adana'da trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta, dün otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki Selçuk Kelebek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı ve tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Kelebek'in cenazesinin, bugün toprağa verileceği öğrenildi.

        Plakaları öğrenilemeyen Ahmet Ö. idaresindeki otomobille motosiklet çarpışmış, kazada motosikletten savrulan sürücü Kelebek ağır yaralanmıştı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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