Adana'da üç otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde üç otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Karacaoğlan Mahallesi'ndeki kavşakta, sürücüleri öğrenilemeyen 01 RG 554, 01 TR 742 ve 01 BDS 742 plakalı otomobiller çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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