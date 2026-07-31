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        Adana'da üç otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde üç otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 22:48 Güncelleme:
        Adana'da üç otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde üç otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Karacaoğlan Mahallesi'ndeki kavşakta, sürücüleri öğrenilemeyen 01 RG 554, 01 TR 742 ve 01 BDS 742 plakalı otomobiller çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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