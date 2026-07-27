Adana'da üniversite arazisinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) arazisinde, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Üniversitedeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını yakındaki ağaçlık alana sıçramadan söndürdü.

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