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        Adana'da annesini sopayla darbederek öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde annesini sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Adana'da annesini sopayla darbederek öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde annesini sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki evde 25 Temmuz 2025'te annesi Teslime Çetin'i (62) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Oğuz Çetin (28) ile avukatı katıldı.

        Müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.

        Sanık Çetin, savunmasında, olay günü tartıştığı annesine sopayla vurduğunu söyledi.

        Daha sonra mahalledeki bir esnafın telefonundan sağlık ekibine ulaştığını anlatan Çetin, "Anneme vurduktan sonra kontrol ettiğimde nefes alıyordu. Bu olay, 11 yaşındayken yaşadığımız bir konu sebebiyle meydana geldi. Çok pişmanım. Annemi öldürmek istemedim." dedi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        Annesini sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Oğuz Çetin hakkında "kadın olan üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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