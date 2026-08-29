Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Araçta 2 bin 117 uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, zanlılar K.O., U.Ç. ve Z.K.'yi gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı.

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