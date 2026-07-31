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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çorabına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 09:37 Güncelleme:
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çorabına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, H.A'nın 16 Ekim 2025'te Hürriyet Mahallesi'nde çorabına gizlediği 4,04 gram sentetik uyuşturucu ile poşet içindeki 112 uyuşturucu hapı sokakta kendisini bekleyen kişiye satarken İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Sanığın aynı mahallede bulunan evinde de kanepe altına saklanmış 7,05 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ifade eden savcı, H.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık H.A. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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