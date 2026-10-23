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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.C.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, duruşma salonunda avukatı hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 18 Ağustos'ta Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde gece saatlerinde otomobilinde poşet içine gizlediği 13,97 gram sentetik uyuşturucuyu 2 kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Benzer suçlardan kaydı bulunan sanığın, üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, evinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini anlatan savcı, E.C.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi.

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        Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden sanık E.C.D, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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