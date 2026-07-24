Adana'da yarın denize girişler yasaklandı

Adana'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre Ceyhan, Karataş ve Yumurtalık ilçelerindeki sahil, plaj ve koylarda dalga yüksekliğinin tehlikeli seviyelere ulaşmasının beklendiği belirtildi.



Bu kapsamda vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 25 Temmuz Cumartesi kent genelindeki tüm sahillerde denize girişlerin 1 gün süreyle yasaklandığı ifade edildi.



Açıklamada, vatandaşların can güvenliğiyle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları adına, alınan karara titizlikle uymaları, görevli kurum ve kuruluşların uyarılarını dikkate almaları istendi.

