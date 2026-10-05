Adana'daki iş insanlarına ABD'deki yatırım fırsatları anlatıldı

Adana'da iş insanlarına yönelik "ABD'ye İhracat ve Yatırım Semineri" düzenlendi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümetince desteklenen "Alumni Micro Grants Programı" kapsamında yürütülen "Transatlantic Ventures: Adana'dan Dünyaya Yeni İş Modelleri Projesi" çerçevesinde organize edilen seminer, bir otelde yapıldı.

ABD'nin Adana Konsolosu Eric Mehler, programın açılışında, ABD ve Türkiye'nin güçlü insani bağlar, ekonomik işbirliği ve inovasyonla büyümeye dayanan köklü ortaklığa sahip olduğunu söyledi.

Mehler, iki ülke arasında yeni ortaklıklar ve fırsatlara imza atan girişimciler, işletmeler ve yatırımcıların, ilişkileri her geçen gün daha da güçlendirdiğini belirtti.

REKLAM

ABD ve Türkiye arasında yıllık ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefine ulaşılması için iş dünyaları arasında güçlü bağlar kurulması gerektiğini dile getiren Mehler, şöyle konuştu:

"Bu proje süresince Adana'dan girişimciler ve iş dünyası temsilcileri, iş planlaması konusundaki becerilerini geliştirme, ABD pazarına yönelik yaklaşımlar hakkında bilgi edinme, mentorluk desteği alma ve uluslararası ticaret ile ABD şirketleriyle işbirliği konusunda yeni bakış açıları kazanma fırsatı buldular. Proje, katılımcılara işletmelerinin daha güçlü stratejiler geliştirmesine, küresel pazarları daha iyi anlamasına ve gelecekteki ortaklıklara hazırlanmasına yardımcı olabilecek pratik araçlar ve yaklaşımlar sundu."

REKLAM

Adana'daki şirketlerin uluslararası pazarlara açılma ve yeni iş ilişkileri geliştirme açısından büyük potansiyele sahip olduğunu ifade eden Mehler, "ABD pazarına yönelmek isteyen şirketler için pazar fırsatlarını, ticaret süreçlerini ve iş yapma uygulamalarını anlamak önemli bir ilk adımdır." dedi.

Proje koordinatörü Özkan Evren de Adana'daki işletmelerin, ABD pazarını daha yakından tanımasını sağlamayı ve iki ülke arasında yeni iş bağlantılarına zemin oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından ABD'nin Adana Konsolosu Mehler, proje bünyesindeki girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara sertifikalarını verdi.

REKLAM

Programda, dış ticaret uzmanı Ahmet Melih Pulluoğlu, ABD pazarına giriş, ihracat süreçleri, yatırım fırsatları ve Türkiye-ABD arasındaki ticari işbirliği olanakları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

"ABD'ye İhracat ve Yatırım Semineri"ne farklı sektörlerden yaklaşık 100 firma temsilcisi katıldı.