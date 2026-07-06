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        AK Parti Adana İl Başkanı Mustafa Özkan göreve başladı

        AK Parti Adana İl Başkanlığına atanan Mustafa Özkan, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 15:03 Güncelleme:
        AK Parti Adana İl Başkanı Mustafa Özkan göreve başladı

        AK Parti Adana İl Başkanlığına atanan Mustafa Özkan, görevine başladı.

        Özkan, parti binası önünde partililerce karşılandı.

        Burada partililerin tebriklerini kabul eden Özkan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kendisini bu göreve layık gördüğü için teşekkür etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu istikamet doğrultusunda ilerleyeceklerini ifade eden Özkan, AK Parti teşkilatını güçlendirmek ve Adana'nın sorunlarını çözmek için çalışacaklarını belirtti.

        Adana'yı karış karış gezeceklerini ifade eden Özkan, "Tüm hemşehrilerimizin gönlüne girmek için 7 gün 24 saat esasına göre çalışacağımıza şimdiden söz veriyorum. Kapımızın ve gönlümüzün herkese açık olduğundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.


        Özkan, eğer bir kırgınlık varsa bu kırgınlıkları gidermek için tüm tutum ve davranışları sergileyerek kocaman bir aile olacaklarını dile getirdi.


        Aldıkları görevin büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

        "Biz bu makamın sahibi değil, emanetçisiyiz, emanete sokak sokak gezerek sahip çıkacağız. Her gün, bir gün öncesinin çalışmalarını yapıp, her günün bir önceki günden daha iyi olması için mücadele göstereceğiz. Bugün aldığımız bu büyük görev, büyük bir sorumluluğun emanetidir. Bu emaneti dava şuuru, istişare kültürü, kardeşlik hukuku ve ortak akılla çok ileriye götüreceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan tüm hemşehrilerimizle birlikte olacağız."

        Programa, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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