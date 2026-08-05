AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ali Coşkun, basın mensuplarıyla buluştu

AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ali Coşkun, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.



Coşkun, bir otelde ilçe yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen programda, yeni dönemde yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



İlçe teşkilatının hedeflerini paylaşan Coşkun, "AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığı olarak kapısı her zaman açık, ulaşılabilir, şeffaf ve istişareyi esas alan bir anlayışla görev yapacağız. Seyhan'ı konuşurken farklı fikirleri dinlemekten, eleştirileri dikkate almaktan ve ortak aklı büyütmekten hiçbir zaman çekinmeyeceğiz." dedi.



Program sonunda Coşkun, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



