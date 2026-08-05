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        Adana'da gazetecilere futbolun yeni kuralları anlatıldı

        Adana'da gazetecilere "MHK Kararları ve Futbol Yeni Kuralları" başlıklı seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Adana'da gazetecilere futbolun yeni kuralları anlatıldı

        Adana'da gazetecilere "MHK Kararları ve Futbol Yeni Kuralları" başlıklı seminer verildi.

        Seminer, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde düzenlendi.


        İl Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Kürşad Uçar ve üst klasman hakemi Doğukan Yıldırım, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanmaya başlanan ve topun oyunda kalma süresini artırmayı hedefleyen yeni oyun kurallarını anlattı.

        Seminer sonunda Uçar ve Yıldırım'a plaket verildi.

        Seminere TSYD Adana Şube Başkanı Engin Kanber ile Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kurtul Çakın da katıldı.

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