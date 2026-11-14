Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur talimatı Adana'da yerine getirildi

Talimatın ardından harekete geçen Avan, sanatçının adını yaşatacak anıt ağacı ve çevresindeki anı alanı için çalışma başlattı.

Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyareti sırasında Bahçeli, Pozantı'da yapılması planlanan millet bahçesinde Ferdi Tayfur adına bir çınar ağacı dikilmesini istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Adana'nın Pozantı ilçesinde merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un adına yapılması istenen anıt çınar ağacı ve çevresindeki anı alanı tamamlandı.

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