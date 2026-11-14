Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur talimatı Adana'da yerine getirildi

        Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur talimatı Adana'da yerine getirildi

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Adana'nın Pozantı ilçesinde merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un adına yapılması istenen anıt çınar ağacı ve çevresindeki anı alanı tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur talimatı Adana'da yerine getirildi

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Adana'nın Pozantı ilçesinde merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un adına yapılması istenen anıt çınar ağacı ve çevresindeki anı alanı tamamlandı.

        Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyareti sırasında Bahçeli, Pozantı'da yapılması planlanan millet bahçesinde Ferdi Tayfur adına bir çınar ağacı dikilmesini istedi.

        Talimatın ardından harekete geçen Avan, sanatçının adını yaşatacak anıt ağacı ve çevresindeki anı alanı için çalışma başlattı.

        Aradan geçen sürede anıt ağacının dikimi ve çevre düzenlemeleri tamamlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çalışmaların tamamlandığı bilgisi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı!
        Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Kozan'da 370 iş yeri denetlendi, 4 işletme mühürlendi
        Kozan'da 370 iş yeri denetlendi, 4 işletme mühürlendi
        Kaymakam Yüce'ye fahri hemşehrilik beratı verildi
        Kaymakam Yüce'ye fahri hemşehrilik beratı verildi
        Doktorlardan oluşan kooperatif devlet desteğiyle zeytinyağı fabrikası kurdu
        Doktorlardan oluşan kooperatif devlet desteğiyle zeytinyağı fabrikası kurdu
        İnşaat işçisinin 1 milyon liralık birikimini çalan 3 şüpheliden 2'si yakala...
        İnşaat işçisinin 1 milyon liralık birikimini çalan 3 şüpheliden 2'si yakala...
        Adana'da diyabetli çocuklar ve aileleri için farkındalık etkinliği düzenlen...
        Adana'da diyabetli çocuklar ve aileleri için farkındalık etkinliği düzenlen...
        Sıfır atık anlayışıyla üniversitenin atık yağlarından yüzey temizleyici üre...
        Sıfır atık anlayışıyla üniversitenin atık yağlarından yüzey temizleyici üre...