BEYZA KAYNARPUNAR - Adana'da sağlık alanına ilgi duyan 29 yaşındaki Down sendromlu Sefa Oğuzhan Bulut, gönüllü görev aldığı klinikteki çalışmalara destek olarak iş hayatında deneyim kazanıyor.

Çocuklukta yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle uzun süre hastanelerde tedavi gören Bulut, kendisiyle ilgilenen doktorların olumlu yaklaşımından etkilenerek sağlık alanına ilgi duymaya başladı.

Bulut, ailesinin desteğiyle 2 ay önce bir özel dahiliye kliniğinin çalışma ekibine gönüllü olarak girdi.

Dahiliye uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aktaş'ın kliniğinde haftada 3 gün görev alan Down sendromlu genç, karşıladığı hastaların tansiyon, boy ve kilo ölçümlerini yapıyor.

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Sağlık çalışanı olma hayalini gerçekleştiren Bulut, klinikteki işleyişe katkı sunarak deneyim kazanıyor.

- "Çalışmaktan çok mutluyum."

Sefa Oğuzhan Bulut, AA muhabirine, çalışma arkadaşlarını çok sevdiğini söyledi.

İşini severek yaptığını belirten Bulut, "Hastaları karşılıyorum, doktor beye yardımcı oluyorum. Çalışmaktan çok mutluyum." dedi.

Sefa'nın ablası Hacer Bulut da kardeşinin çalışma ortamında bulunmasının sosyal ilişkilerini geliştirdiğini vurguladı.

- "Hastalarımız için çok güzel farkındalık oluşturuyor"

Doç. Dr. Aktaş da Sefa'nın sağlık alanına ilgi duyması sayesinde çalışma ortamına kısa sürede uyum sağladığını dile getirdi.

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Sefa'nın verilen görevleri severek yerine getirdiğini belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Sefa'yı farklı görmüyoruz, bizim gibi ekibin bir parçası. İşini gayet güzel, başarıyla, ekip ruhuyla çok güzel şekilde yapıyor. Sefa'nın sağlık çalışanlarına özenme ve onlar gibi olabilme isteğini de burada gerçekleştirdik. Onun hayaline küçük de olsa dokunabildik. Sefa'yla beraber olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Hem biz hem de hastalarımız için çok güzel farkındalık oluşturuyor."