Adana'da Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yolcu taşımacılığı yapan Havamaş'ın Çukurova ilçesindeki otantik kıl çadır konseptli durağı, havaların soğumasıyla birlikte bu senede yolculara farklı bir bekleme deneyimi sunuyor. Yörük kültürünün yaşatıldığı çadırda yolcular soba başında ücretsiz çaylarını içerken, sıkma, gözleme ve yöresel kahvaltılık ürünlerle yolculuk öncesi vakit geçiriyor.

Türkiye'nin önemli ulaşım noktalarından Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ulaşım sağlayan Havamaş, yolcularına sunduğu hizmeti geçtiğimiz yıl farklı bir konseptle buluşturdu. Çukurova ilçesinde fuar alanının yanında bulunan durak, alışılmış bekleme alanlarının aksine orijinal kıl çadırdan oluşturuldu.

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Özellikle soğuk ve yağışlı havalarda yolcuların mağdur olmaması için hazırlanan çadırda soba yakılırken, vatandaşlara ücretsiz çay ikramı da yapılıyor. Çadırda ayrıca hazırlanan sıkma, gözleme, börek, serpme kahvaltı ve salep gibi ürünler satışa sunuluyor.

"Yörük kültürünü yaşatıyoruz"

Havamaş yetkilisi Mustafa Polat, amaçlarının vatandaşlara farklı ve sıcak bir ortam sunarken geleneksel kültürü de yaşatmak olduğunu belirterek, "Şehrin ortasında böylesine otantik bir mekan oluşturduk. Hem kültürümüzü yaşatıyoruz hem de vatandaşlarımıza sıcak bir ortam sunuyoruz. Şömine ateşi, doğal köz çayı ve sıcak bekleme alanımız var. Çukurova Havalimanı servislerimiz buradan 24 saat esasına göre hareket ediyor. Yolcularımıza ücretsiz sıcak çay ikramımız var. Yağmurda ve soğukta vatandaşlarımız mağdur olmuyor" dedi.

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"Elimizden geldiğince çalışıyoruz"

Çadırın orijinal kıl çadır olduğunu vurgulayan Polat, "Burada Yörük kültürünü yaşatıyoruz. Doğal ürünleri vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Köylü ablalarımız var, sağ olsunlar geleneğimizi yaşatıyorlar. Hem onlara katkıda bulunuyoruz hem de vatandaşlarımıza Adana'nın merkezinde doğal ürünler sunuyoruz. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için elimizden geldiğince çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ayakta beklemek yerine kahvaltımızı yapıp uçağımıza gidiyoruz"

Çadırda kahvaltı yapan ve ardından havalimanına gitmek için Havamaş aracını bekleyen İbrahim Ödemiş, ortamdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Doğal, huzurlu, sessiz, her şeyi tertemiz ve mis gibi bir yer. Kahvaltıları ve hizmeti dört dörtlük. Sıkması, gözlemesi, serpme kahvaltısı çok güzel. Her şey doğal, yumurtası bile organik. Ben şu anda kahvaltımı yaparken bir yandan da havalimanına gitmek için Havamaş'ı bekliyorum. Ayakta beklemek yerine böyle güzel bir ortamda oturup yolculuğumuzu huzurlu şekilde bekliyoruz. Herkesin gelmesini isterim" diye konuştu.

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Mustafa Aydın ise Yörük çadırında sunulan ürünlerin el yapımı ve doğal olmasına dikkat çekerek, "Yörük çadırında ablalarımız ürünleri hazırlıyor, bizler de faydalanıyoruz. Her şey doğal, el yapımı ve temiz. Dışarıda oturma alanları da var ama içerisi daha otantik olduğu için burayı tercih ettik. Havamaş'ı beklerken yemeğimizi sakin sakin yedik. Sabah gelip kahvaltı yapabileceğimiz böyle bir yerin olması çok güzel. Aracımızı da buraya bırakıp şehir dışına gideceğiz. Herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Güzel, otantik, lezzetli ve ekonomik"

Eşi ve çocuklarıyla birlikte kahvaltı yapmak için çadıra gelen Yasin Leba da uygulamayı beğendiğini belirterek, "Güzel, otantik, lezzetli ve ekonomik. İyi düşünülmüş bir yer. İnsanlar Havamaş'ı beklerken burada yemeklerini yiyebiliyor, çaylarını içebiliyor. Bizim evimiz de buraya yakın. Bugün kahvaltıya geldik ama havalimanına giderken de burayı kullanacağız. Herkese tavsiye ederim" dedi.