Adana'nın Kozan ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki PençeKilit Harekatı bölgesinde 28 Kasım 2019'da yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, şahadetinin 6. yılında kabri başında dualarla anıldı. Şehidin babası Ünlün Çabuk ise oğlunun kabrini 6 yıldır her gün ziyaret ederek şehitlere dua ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde görev yaptığı sırada yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk için Kozan Şehitliğinde anma programı düzenlendi. Şehidin şahadetinin 6. yıl dönümünde düzenlenen programa Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslan Köylü, Aile ve Sosyal Hizmetler Kozan İlçe Müdürü Hasan Boz, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, İlçe Jandarma Komutanı Kemal Karahan, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Rumi Küntaş, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kur'anı Kerim okunup duaların edildiği programda şehidin kabri başında duygu dolu anlar yaşandı.

"Her gün gelip şehitlerimizle konuşuyorum"

Şehit babası Ünlün Çabuk, oğlunun şehadet haberini ayakkabı boyacılığı yaptığı sırada aldığını belirterek, o günden bu yana hemen her gün şehitliğe geldiğini ifade ederek, "28 Kasım 2019'da Irak'ın kuzeyinde, Hakurk bölgesinde yıldırım çarpması sonucu şehit oldu. Ben o sırada ayakkabı boyacılığı yapıyordum. Boya yaparken oğlumun şehit haberini aldım. Yıkıldım. O günden bugüne hemen hemen her gün bu mezarlığa gelip şehitlerimizi ziyaret ediyorum, duamı yapıyorum. Buraya geldiğim zaman kendimi ferahlamış ve huzurlu hissediyorum. Şehitlerimizle konuşuyorum, hepsini ziyaret ediyorum' dedi.

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"Bir oğlum daha olsa yine askere gönderirdim"

Oğlunun şehadetinin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen acısının dinmediğini dile getiren Çabuk, 'Oğlum benim tek evladımdı. Şehidimizin yeri belli ama bizim üzüntümüz bitmiyor. Onu ziyaret ederek acımızı biraz olsun dindiriyoruz. Bir oğlum daha olsa yine askere gönderirdim. Şehitlerimizin bizlere ve insanlığa şefaat edeceğine inanıyorum. Her yıl ölüm yıl dönümünde devletimizin temsilcileriyle birlikte şehitliğimizde mevlit okutuyoruz. Allah emeği geçen herkesten razı olsun" diye konuştu.