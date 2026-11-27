Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatıyla inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Cengiz Eroğlu Ortaokulunda öğle saatlerinde 9 öğrencide kusma ve mide bulantısı şikayetleri başladı. Rahatsızlanan öğrenciler durumu okul yönetimine bildirdi. Yapılan ilk değerlendirmede, öğrencilerin öğrenci yurdu bahçesinde kurulan hayır etkinliğinde tavuk döner yedikleri belirlendi. Bir süre sonra rahatsızlanan öğrenciler, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle Kozan Devlet Hastanesine başvurdu.

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