Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, "Örgütle bağlantım yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

B.K'nin eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığını, dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini anlatan savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın terör örgütü DEAŞ'ın Adana'da örgütsel toplantılara katıldığını ve sosyal medya hesabından örgütü övücü nitelikte paylaşımlar yaptığını belirtti.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık B.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

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