Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, Akkapı Mahallesi’nde vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek mahallenin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi.

Başkan Vekili Akkan, mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Akkapı Mahallesi’ni ziyaret eden Akkan, belediye hizmetlerine ilişkin beklentiler ve mahallenin ihtiyaçları konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette vatandaşların talep ve önerileri ilgili birimler tarafından da dinlendi.

Vatandaşlar ziyaretlerden memnun

Seyhan’ın farklı mahallelerinde vatandaşlarla buluşmayı sürdüren Başkan Vekili Hasibe Akkan’ın, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurması, talep ve önerilerini yerinde dinlemesi memnuniyetle karşılanıyor.

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Akkan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Mahallemizin ihtiyaçlarını değerlendirdik; taleplerini ve önerilerini doğrudan kendilerinden dinledik. Misafirperverlikleri için hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle ziyaretlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.