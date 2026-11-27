Yüreğir Belediyesi tarafından düzenlenen Yüreğir Çocuk Festivali, yoğun katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi.

Yüreğir Çocuk Festivali, Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkında düzenlendi. Çocukların ve ailelerin ilgi gösterdiği festivalde, birbirinden renkli etkinlik atölyeleri, eğlenceli aktiviteler ve ikramlarla çocuklara dolu dolu bir gün yaşatıldı. Festival alanında çocukların neşesi ve heyecanı renkli görüntülere sahne oldu.

Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal da festival alanını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla sohbet eden, onların mutluluğuna ortak olan Özünal, etkinliklere katılan miniklerle yakından ilgilendi.

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Çocukların yüzündeki tebessümün her şeyden kıymetli olduğunu belirten Özünal, çocukların sosyal, kültürel ve eğlenceli etkinliklerle buluşmasına büyük önem verdiklerini, ilçede benzer faaliyetlerin artarak devam edeceğini ifade etti.