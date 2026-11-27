Adana'da narenciye bolluğu nedeniyle dalında kalan ürünler, 'Narenciye Dostu Okul Kantinleri Programı' kapsamında, sağlıklı beslenme ve taze meyve tüketimi alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla öğrencilere dağıtıldı.

Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden Adana'da bu sene bolluk yaşanıyor. Ancak RusyaUkrayna savaşı nedeniyle ihraç edilemeyen narenciyeler, iç piyasada da istenildiği kadar tüketilmeyince dalında kaldı.

'Narenciye Dostu Okul Kantinleri' oluşturuldu

Çiftçinin yaşadığı mağduriyetin önüne geçmek için ise Adana Valiliği himayesinde; Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü ve Adana Ticaret Borsası iş birliğiyle 'Narenciye Dostu Okul Kantinleri Programı' hayata geçirildi. Söz konusu program kapsamında kent geneli bütün okullara limon, mandalina, portakal ve greyfurt gönderildi.

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Programın tanıtımı ise merkez Seyhan ilçesinde bulunan Ziyapaşa Ortaokulunda düzenlendi. Programda Adana Valisi Mustafa Yavuz, öğrencilerle bir araya gelip narenciye tüketim alışkanlıklarını arttırmalarını isteyerek, öğrencilere portakal sıkıp suyunu dağıttı.

80 ilin valisine mektup yazdı

Ayrıca Adana Valisi Mustafa Yavuz, geriye kalan 80 ilin valilerine de mektup yazarak, projeyi anlatıp kendi illerinde de öğrencilere narenciye dağıtılması gerektiğini belirtti.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Adana Valisi Mustafa Yavuz, "Adana, narenciye üretiminde Türkiye'de birinci sırada. Mandalina, portakal, limon ve greyfurt olarak ciddi bir üretimimiz var. Ülkemiz artık soğudu. Narenciye insan vücudunda bağışıklığı arttırıyor. Çocuklarımız bizi çok güzel karşıladı. İnşallah 'Narenciye Dostu Okul Kantinleri Programı' ilerleyerek devam edecek" ifadelerini kullandı.

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"Gelen talepleri çiftçilerimizle buluşturacağız"

Çiftçinin ürünlerinin dalında kalmaması için çaba sarf ettiklerini aktaran Vali Yavuz, "İklim çok olumlu geçti ve Çukurova'da narenciye bol. Çukurova'nın ovası adeta turuncuya boyanmış durumda. Çiftçimize de destek olmak için ben bütün illere mektup gönderdim, çok güzel dönüşler alıyoruz. Talepler geliyor, onları çiftçimizle buluşturacağız" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklardan Damla Su Güneş de, "Burada çok güzel narenciye programı yaptık. Hepimiz turuncu kıyafetler giyerek eğlenceli etkinlikler yapıyoruz, çok eğleniyoruz" diye konuştu.

En çok mandalina sevdiğini söyleyen Toprak Gül ise, "Burada portakal sıkmayı öğrendik ve mandalina ikram ettiler. En çok mandalinayı seviyorum" dedi.