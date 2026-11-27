Los Angeles Yaz Olimpiyatları'nda 1984 yılında bronz madalya kazanarak Türk boks tarihine geçen milli sporcu Turgut Aykaç'ın, 1997 yılında kendisine verilen Seyhan Nehri kıyısındaki kafesi yıkıldı. Yıllardır düzenli olarak kira ödediğini belirten Aykaç, tek isteğinin başka bir yerde iş yeri açma imkanı verilmesi olduğunu söyledi.

Aykaç, Los Angeles Yaz Olimpiyatları'nda 1984 yılında erkekler 57 kilogram tüy sıklet kategorisinde bronz madalya kazanarak Türkiye'ye boks branşındaki ilk olimpiyat madalyasını getiren milli boksör oldu. Olimpiyat başarısının ardından dönemin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak tarafından kendisine Seyhan Nehri kıyısında kafe açma izni verildi. 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren kafe Adana Valiliğinin Seyhan Nehri ve gölü kıyısındaki işletmeleri yıkma kararı alması üzerine 25 Kasım günü yıkıldı.

REKLAM

"Benden sonraki sporculara örnek olsun diye verdiler"

Yıkımın ardından açıklama yayan Aykaç, işletmenin kendisine bir teşekkür ve teşvik amacıyla tahsis edildiğini belirterek, "Dönemin belediye başkanı 'sana bir iyilik yapalım, senden sonra gelecek sporculara örnek teşkil edesin diye burayı sana verelim' dedi ve burayı bana verdiler. 30 seneden fazladır buradayım. Burada çalışıyorum ve burayı işletiyorum. İşletmenin tahsis edilmesinin ardından kira ödemelerini sürdürdüm" dedi.

Aykaç, "O dönem belediye başkanı Aytaç Durak burayı bana verdiğinde iki yıl boyunca her yıl kiramı belediyeye ödüyordum. Daha sonra Milli Emlak beni çağırıp, 'Bundan sonra burası belediyenin değil bizim. Kirayı bundan sonra bize ödeyeceksin' dedi. Ben de 'Tamam olur, size öderim' dedim. Yıllardır düzenli olarak kiramı Milli Emlaka ödüyorum" diye konuştu.

REKLAM

"Bana başka bir yer versinler"

İşletmesinin yıkılmasına tepki gösteren milli sporcu, yalnızca kendisinin değil, burada çalışan insanların da mağdur olduğunu dile getirdi. Aykaç, "Madem burayı yıktılar, bana başka bir yer versinler o zaman. Öyle hemen gelip 'Ben burayı yıkıyorum' demekle bu iş olur mu? Burada bir sürü insan çalışıyor. Evine, çoluğuna çocuğuna ekmek götüren insanlar var. Benim tek isteğim başka bir yerde iş yeri açma şansı verilmesi" ifadelerini kullandı.