Sanığın 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüte ait evde kaldığını ve örgüt mensubu öğrencilerle ilgilendiğini, sohbet toplantılarına katıldığını ve örgüt iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte yönetim kurulu üyelik kaydı olduğunu ifade eden savcı, H.D.'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullandığının ve örgütün mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini belirtti.

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