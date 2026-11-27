Adana'da öğrenci yurdunda deprem tatbikatı yapıldı
Adana'nın Kozan ilçesindeki bir öğrenci yurdunda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Adana'nın Kozan ilçesindeki bir öğrenci yurdunda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Kozan KYK Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen tatbikatta öğrenciler, alarmın çalmasının ardından "çök, kapan, tutun" hareketini uyguladı.
Daha sonra binayı tahliye eden öğrenciler, toplanma alanına geçti.
Senaryo gereği yaralanan öğrencilere arkadaşları ve yurt görevlilerince ilk müdahale yapıldı.
Yurda sevk edilen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, binadaki yaralıları tahliye etti.
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