Adana'da baraj kapaklarının açılmasıyla Seyhan Nehrinde su seviyesi yükseldi. Nehirdeki kuş popülasyonunun artmasıyla güzel görüntüler oluşurken, çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüleyip fotoğraf çekti.

Seyhan Nehrinde baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte nehir üzerinde ve kıyı kesimlerinde çok sayıda kuşun bir araya geldiği görülürken, ortaya çıkan manzara doğaseverlerin ve çevrede bulunan vatandaşların ilgisini çekti. Kuşların nehir üzerindeki hareketleri güzel görüntüler oluştururken, vatandaşlar da cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekerek o anları ölümsüzleştirdi.

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"Adana'da görmek istediğimiz manzaralar bunlar"

O anları kaydeden vatandaşlardan Mustafa Ardıç, manzaranın çok güzel olduğunu kaydederek, "Kapaklar açıldı, sular çok güzel. Çok güzel bir manzara var. Kuşlar uçuşuyor. Biz de motorlarımızı getirdik, videolar ve fotoğraflar çektik. Hava da güzel. Herkes gelsin görsün. Ayrı bir yer burası; çok değişik, çok güzel bir yer. Adana'da görmek istediğimiz manzaralar bunlar. Pek bilinmiyor ama Adana'nın böyle güzel yerleri var. Böyle güzel görüntüler, güzel manzaralarımız var" dedi.

"Adana'mızın böyle güzellikleri de var"

Ramazan Aksoy ise güzel manzaranın tadını çıkarmaya geldiğini söyleyerek, "Burası boşken bile güzel ama açıkken barajlarımız çok daha güzel oluyor. Aileler gelip vakit geçiriyor. Adana'mızın merkezi tarafta gezilmesi gereken yerlerden birisi burası. Biz geçen sene de kız arkadaşımla beraber gelmiştik. O zaman su yoktu ama şimdi çok daha güzel olmuş. 'Keşke o zaman böyle olsaydı' diyor. Adana'mızın böyle güzellikleri de var. Keşke her zaman böyle güzel olsa ve biz de her zaman buraya gelip temiz hava alsak" ifadelerini kullandı.