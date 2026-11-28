Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 28.11.2026 - 10:13 Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde plakaları öğrenilemeyen N.K. idaresindeki otomobil ile E.M.Ş'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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