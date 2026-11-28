Şehit Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, Adana'daki kabri başında anıldı
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde 2019'da yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, Adana'daki mezarı başında anıldı.
Giriş: 28.11.2026 - 15:11 Güncelleme:
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde 2019'da yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, Adana'daki mezarı başında anıldı.
Çabuk için Kozan Şehitliği'ndeki mezarında anma programı düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim okunan programda, şehitler için dua edildi.
Programa şehit yakınlarının yanı sıra Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ve ilçe protokolü de katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ