Tüm Off-Road Kulüpleri Federasyonu (TOFFED) yönetimi ve üyeleri Adana'da bir araya geldi.

Federasyon Başkanı Galip Şahin, bir düğün salonunda düzenlenen programda, 72 ilden 72 üye dernek ve 630 üyeyle off-road alanında güçlü bir federasyon olduklarını söyledi.

Düzenledikleri etkinliklerle şehirlerin doğal ve kültürel yapılarını tanıttıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Kurmuş olduğumuz federasyonla illerde İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde İçişleri Bakanlığına bağlı bir federasyonuz. Bugün Adana'da toplandık. Yıl sonuna kadar yapmış olduğumuz faaliyetlerin sonucunu almak için güzel bir gece, etkinlik ve toplantı yapıyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur."

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Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bellici de sadece eğlenen ve gezen bireyler olmadıklarını, ülke genelindeki tüm sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya çalışıp yardıma ihtiyacı olan kişilerin yanında olmaya gayret gösterdiklerini vurguladı.

Sporu doğaya zarar vermeden gerçekleştirdiklerini dile getiren Bellici, "Meralarda, yaylalarda, ormanlık alanlarda ve farklı noktalarda bu etkinliklerin yapılmasındaysa bilinen yer ve noktalarda kontrol altında yapılmasını daha uygun görüyoruz. Biz doğamıza, toprağımıza sahip çıkıyoruz." dedi.

Programda, yıl boyunca gerçekleştirilen yarışlarda derece alan dernekler ödüllendirildi.