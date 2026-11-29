ADANA Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Gündoğdu'nun plastik kirliğine dair derlediği veriler, 'Plastik Türkiye: Üretimden Sofraya Bir Kirlilik Haritası' adıyla kitap oldu. Kitapta, Türkiye'de plastik kirliliğinin üretimden tüketime, atık ithalatından insan sağlığına kadar bütün aşamalarına yer verildi.

ÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Mikroplastik Araştırma Grubu Kurucusu Prof. Dr. Sedat Gündoğdu'nun Türkiye’de plastiğin hikayesini başından sonuna kadar anlatan bir kaynak ihtiyacından yola çıkarak derlediği 'Plastik Türkiye: Üretimden Sofraya Bir Kirlilik Haritası' adlı kitap okuyucuyla buluştu. İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ile Heinrich Böll Stiftung İstanbul Ofisi iş birliğinde hazırlanan 149 sayfalık kitapta, Türkiye'nin plastik kirliliği sorunu bilimsel araştırmalar ve veriler ışığında bütün yönleriyle ele alındı.

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PLASTİĞİN HİKAYESİNİ BAŞINDAN SONUNA ANLATAN BİR KAYNAK

Kitabın çıkış noktasını anlatan Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, "Türkiye'de plastik kirliliği üzerine yüzlerce bilimsel makale, tez ve rapor yazıldı. Fakat bunların büyük bölümü dergi sayfalarında, uzman dilinde ve birbirinden kopuk duruyor. Plastiğin petrokimya tesisinde doğuşundan soframıza, toprağımıza ve denizlerimize varışına kadar bütün yolculuğunu, 'beşikten mezara' serüvenini tek bir yerde toplayan bir kitap yoktu. Bu boşluğu doldurmak için yola çıktık" dedi.

'HER GÜN PLASTİKLE TEMAS EDİYORUZ'

Kitapta plastik kirliliğinin denizlerle sınırlı olmadığını ortaya koyduklarını belirten Prof. Dr. Gündoğdu, "Topraklarımızdan göl ve nehirlerimize, Karadeniz'den Marmara'ya, Ege'den Akdeniz'e ve soluduğumuz havaya kadar her ortamda plastiğin izini sürüyoruz. Plastik kirliliği günlük hayatımızın içine kadar girmiş durumda. Bu nedenle sorunu yalnızca kıyılarda gördüğümüz atıklar üzerinden değerlendiremeyiz. Su, çay, tuz, balık ve paketli gıdalar yoluyla her gün plastikle temas ediyoruz. Kitapta bu maruz kalmanın boyutunu, insan sağlığı üzerindeki etkilerini Türkiye'de yapılmış araştırmalar üzerinden anlattık" diye konuştu.

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'PLASTİK KİRLİLİĞİ KADER DEĞİL, TERCİHTİR'

Kitabın yalnızca sorunları sıralayan bir çalışma olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Gündoğdu, "Atıksız yaşam pratiklerinden belediyelerin plastikten çıkış stratejilerine, Türkiye'nin sıfır atık politikası için somut önerilere kadar çözüm yollarını da ele aldık. Rakamları insanları korkutmak için değil, sorunun gerçek boyutunu göstermek için kullandık. Her bölümü bir çözüm önerisiyle bitirmeye çalıştık. Plastik kirliliği bir kader değil, bir tercihtir. Tercihler de değiştirilebilir. Plastiğin nereden geldiğini ve nereye gittiğini bilen bir toplum, daha az plastikle yaşayan bir geleceği talep etme gücüne de sahip olur" dedi.