Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Feke'de köy okulundan Cumhuriyet Bayramı'nda anlamlı kutlama

        Feke'de köy okulundan Cumhuriyet Bayramı'nda anlamlı kutlama

        Adana'nın Feke ilçesinde bin 190 rakımda bulunan köy okulundaki öğrenciler, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü köy sokaklarında Türk bayraklarıyla gerçekleştirdikleri yürüyüş ile kutladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:18 Güncelleme:
        Feke'de köy okulundan Cumhuriyet Bayramı'nda anlamlı kutlama

        Adana’nın Feke ilçesinde bin 190 rakımda bulunan köy okulundaki öğrenciler, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünü köy sokaklarında Türk bayraklarıyla gerçekleştirdikleri yürüyüş ile kutladı.

        Feke ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi’ndeki köy okulu Şehit Eren Kızıldağ Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı için hazırladıkları kutlama programında ellerinde Türk bayraklarıyla köy sokaklarında yürüyüş gerçekleştirdi. 'Yaşasın Cumhuriyet' yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, Atatürk portresi eşliğinde Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünü kutladı. Öğrenciler hazırladıkları etkinlikte köyde bulunan vatandaşlara Cumhuriyet yıllarındaki gibi gazeteden Cumhuriyetin ilanının duyurusunu gerçekleştirdi. Türk bayraklarıyla donatılan okulda, Cumhuriyet coşkusu ön plana çıktı. Öğrenciler okula ismi verilen şehit Eren Kızıldağ'ın kabri başında da dua etti.

        REKLAM

        Köy okulunda gerçekleştirilen kutlama, öğrencilerin Cumhuriyet coşkusunu ve bayram sevincini yansıtan görüntülerle renkli anlara sahne oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Kök hücre bekleyen Emine öğretmen: Lütfen bizlere umut olun
        Kök hücre bekleyen Emine öğretmen: Lütfen bizlere umut olun
        Adana'da kamyon ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Adana'da kamyon ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kozan'da fırtına evin ve ahırın çatısını uçurdu
        Kozan'da fırtına evin ve ahırın çatısını uçurdu
        Adana'da tekel bayisine silahlı saldırı
        Adana'da tekel bayisine silahlı saldırı
        Adana'da husumetlisini tabancayla ağır yaralayan sanığa 8 yıl 3 ay hapis ce...
        Adana'da husumetlisini tabancayla ağır yaralayan sanığa 8 yıl 3 ay hapis ce...
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyo...
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyo...