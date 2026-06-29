GÜNCELLEME - Adana'da park halindeki araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Hacıhasanlı Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve ilçe belediyesi ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.



Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

