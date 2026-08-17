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        Hakkari'de hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi Adana'da defnedildi

        Hakkari'de, anahtarını unuttuğu evine balkondan girmeye çalıştığı sırada itfaiye merdiveninin sepeti ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitiren Uzman Çavuş Kasım Yurt'un cenazesi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Hakkari'de hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi Adana'da defnedildi

        Hakkari'de, anahtarını unuttuğu evine balkondan girmeye çalıştığı sırada itfaiye merdiveninin sepeti ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitiren Uzman Çavuş Kasım Yurt'un cenazesi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

        Kasım Yurt (36) için Çatalhöyük Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

        Evli ve 2 çocuk babası olan Yurt'un naaşı, cenaze namazı kılınmasının ardından burada toprağa verildi.

        Cenazeye, Uzman Çavuş Kasım Yurt'un ailesi ve yakınları katıldı.

        Hakkari'nin Derecik ilçesinde, dün bir binanın 5. katındaki dairesinin anahtarını evde unutan Yurt, itfaiye aracının merdiveniyle balkona ulaşmaya çalışmış, aracın henüz belirlenemeyen nedenle kayması sonucu merdivenin sepeti ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Yurt, hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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