Kızının ısrarıyla hastaneye giden kadın meme kanserini yendi

YAKUP SAĞLAM - Adana'da kızının ısrarı sayesinde gittiği hastanede ikinci evre meme kanseri teşhisi konulan 53 yaşındaki Şükran Eyi, bir yıllık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Ev hanımı Eyi, yaklaşık bir yıl önce göğsünde küçük bir kitle fark etti.

Kanser teşhisi konulmasından korktuğu için başlangıçta hastaneye gitmeyen Eyi, bir süre sonra durumu öğrenen kızının ısrarıyla sağlık kuruluşuna başvurdu.

Seyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Eyi'ye, ikinci evre meme kanseri teşhisi konuldu.

Hastanede tedavisine başlanan Eyi, kısa bir süre sonra ameliyat edildi.

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Eyi, kitlenin küçülmesinin ardından aldığı kemoterapi ve radyoterapi ile sağlığına kavuştu. ​​​​​​​

- "Kanser olduğunu hissettim"

Şükran Eyi, AA muhabirine, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Göğüs boşluğunda oluşan kitleyi önce beze sandığını anlatan Eyi, "6 ay içinde ceviz kadar büyüdü. Kanser olduğunu hissettim, doktora gitmeye korkuyordum. Çünkü gittiğim zaman kanser olacağı belliydi. O yüzden bir süre gitmek istemedim." dedi.

Eyi, kızının ısrarı sayesinde hastaneye gittiği için şükrettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kızımın hemen götürmesi iyi oldu, bana kalsa daha gitmezdim. Bu süreç içinde çocuklarımın hepsi benimle o kadar ilgilendiler ki kendimi daha iyi ve daha mutlu hissettim. 'Bunu çocuklarım için yeneceğim ve iyi olacağım.' dedim. Keşke daha önce gitseydim, bu kadar uzun bir tedavi görmezdim. Çok zordu ama elhamdülillah, pozitif enerjimle yendim. İyiyim, daha da iyi olacağım."

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Şükran Eyi'nin kızı Nazlı Eyi de annesinin tedavi sürecinde her zaman yanında olduğunu dile getirdi.

- "Kanser tarama hizmetlerimiz ücretsiz olarak sunulmaktadır"

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Emine Aygül Yeni de 40-69 yaş arasındaki tüm kadınların 2 yılda bir mamografi çektirmesi gerektiğini ifade etti.

Kentte 10 mamografi cihazıyla kanser taraması yaptıklarını vurgulayan Yeni, şunları kaydetti:

"Kanser tarama hizmetlerimiz vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunulmaktadır. Şüpheli lezyonları ve bulguları olan vatandaşlar, kanserle ilgili üst birimlerimize yönlendirilerek kesin teşhis almaları ve tanı alanların tedavilerinin sürdürülmesi sağlanıyor."