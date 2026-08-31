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        Kozan'da yakalanan 4 firari şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Kozan'da yakalanan 4 firari şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 486 personelin katılımıyla 1 haftada 101 noktada denetim yaptı.

        Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheliyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü de yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Denetimde aynı zamanda ruhsatsız 4 tabanca, 2 av tüfeği, 5 şarjör, 43 tabanca fişeği ve 18 tüfek kartuşu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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