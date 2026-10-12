Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin davada istinaf incelemesi başladı

        Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin davada istinaf incelemesi başladı

        Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesince görülen duruşmalı istinaf incelemesi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin davada istinaf incelemesi başladı

        Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesince görülen duruşmalı istinaf incelemesi başladı.

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan tutuklu Hüseyin Arda Ş. (20) ile tutuksuz Mustafa Z. (28) ve Nazmi Ç. (21) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince Hüseyin Arda Ş'ye "çocuğu olası kastla öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasının kaldırılıp "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

        REKLAM

        Savcı, yerel mahkemenin Mustafa Z. ve Nazmi Ç. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verdiği 4'er aylık hapis cezasının ise usul ve yasaya uygun olduğu görüşünü sundu.

        - "Tabancanın dolu olduğunu bilmiyordum"

        Sanıklardan Hüseyin Arda Ş. savunmasında, 31 Ağustos 2025'te katıldığı asker eğlencesinde tabancayla havaya ateş açtığını söyledi.

        Tabancanın içinde mermi kalıp kalmadığını hatırlamadığını öne süren Hüseyin Arda Ş. şu beyanda bulundu:

        "Asker eğlencesinden ayrıldığımızda Hiranur ve ben aracın arka koltuğuna oturduk. Aracı Nazmi kullanıyordu yanında da Mustafa vardı. Büfeden alkol aldık. Araçta sigara içmediğim için üzerimdeki tabancayı Hiranur'a uzattım ve şakalaşmaya başladım, hatta 'Sıkayım mı?' dedim. Tabancanın dolu olduğunu bilmiyordum, elim tetikte değildi. Tabanca ya kendi kendine patladı ya da maktul dokundu diye patladı. Hiranur'u öldürme kastım asla yoktu. Aramızda husumet bulunmuyordu."

        REKLAM

        Olaydan sonra "şoka girdiğini" iddia eden sanık, "Hiranur'u önce boş araziye, sonrasında oradan alıp hastaneye götürdük. Katil değilim." ifadesini kullandı.

        Sanıklar Mustafa Z. ve Nazmi Ç. de olayla ilgilerinin olmadığını savundu.

        Aygar'ın annesi Gülten Tan ise yaşadığı evlat acısının dinmediğini belirterek, "Bu olay kesinlikle kaza değildir. Çocuğumu bilinçli şekilde katlettiler. Çocuğum uyuşturucu yüzünden öldürüldü. Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum." dedi.

        Avukatları da dinleyen heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.

        - Olay ve iddianame

        REKLAM

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Sabahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde 31 Ağustos 2025'te Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Hüseyin Arda Ş, Nazmi Ç. ve Mustafa Z. tutuklanmıştı. Polis ekiplerinin araştırmasında zanlıların, araçta öldürülen Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'ndeki Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alana, sonra da gece saatlerinde Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdükleri tespit edilmiş, derenin üst tarafındaki alanda kan izlerine rastlanmıştı.

        Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince 8 Mayıs 2026'da görülen karar duruşmasında sanıklardan Hüseyin Arda Ş, "çocuğu olası kastla öldürme" suçundan müebbet, Nazmi Ç. ve Mustafa Z ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

        REKLAM

        Heyet, Nazmi Ç. ve Mustafa Z'yi tahliye etmiş, Hüseyin Arda Ş'nin ise tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve aile avukatlarının itirazı üzerine yerel mahkemenin hükmünü inceleyen Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, istinaf incelemesinin duruşmalı yapılmasına karar vermişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Yollar göle döndü, kadın suya kapıldı!
        Yollar göle döndü, kadın suya kapıldı!
        Fransa vizesinde yeni dönem
        Fransa vizesinde yeni dönem
        MGM'den 18 kent için "sarı" alarm! Yağış ve fırtına
        MGM'den 18 kent için "sarı" alarm! Yağış ve fırtına
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        Hadise'nin gözyaşları
        Hadise'nin gözyaşları
        Galatasaray, Barcelona'ya diş geçiremedi!
        Galatasaray, Barcelona'ya diş geçiremedi!
        "Leao'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum"
        "Leao'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum"
        İddia: İran'a yönelik saldırı ihtimalini görüştüler
        İddia: İran'a yönelik saldırı ihtimalini görüştüler
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        İsmail Kartal rotasyona gideceğini açıkladı!
        İsmail Kartal rotasyona gideceğini açıkladı!
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        Jackie Chan'den Alperen Şengün'e övgü
        Jackie Chan'den Alperen Şengün'e övgü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İki arkadaşı yüksek gerilim ayırdı! O anlar kamerada...
        İki arkadaşı yüksek gerilim ayırdı! O anlar kamerada...

        Benzer Haberler

        Adana'da çiftçilere sulama teknikleri eğitimi verildi
        Adana'da çiftçilere sulama teknikleri eğitimi verildi
        Adana'da 5 firari hükümlü yakalandı
        Adana'da 5 firari hükümlü yakalandı
        Ebeveyn ve çocuklar "2. Bağımsız Aile Festivali"nde birlikte eğlenip öğrene...
        Ebeveyn ve çocuklar "2. Bağımsız Aile Festivali"nde birlikte eğlenip öğrene...
        Serebral palsili Masal ikizinin desteğiyle hayata gülümsüyor
        Serebral palsili Masal ikizinin desteğiyle hayata gülümsüyor
        Adana'da aranan terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı
        Adana'da aranan terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı
        Adana'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 16 şüpheli gözaltına a...
        Adana'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 16 şüpheli gözaltına a...