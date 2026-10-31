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        Suç örgütü üyesi, MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı

        ADANA'da Bayğaralar suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan H.Ö., polis ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Suç örgütü üyesi, MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı

        ADANA'da Bayğaralar suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan H.Ö., polis ve MİT’in ortak operasyonuyla yakalandı.

        Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile MİT, Bayğaralar suç örgütü üyesi olma suçundan aranan H.Ö.'nün adresini tespit etti. Elde edilen bilgilere doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler H.Ö.'yü merkez Çukurova ilçesindeki saklandığı evde yakaladı. H.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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