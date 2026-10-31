Suç örgütü üyesi, MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile MİT, Bayğaralar suç örgütü üyesi olma suçundan aranan H.Ö.'nün adresini tespit etti. Elde edilen bilgilere doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler H.Ö.'yü merkez Çukurova ilçesindeki saklandığı evde yakaladı. H.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ADANA'da Bayğaralar suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan H.Ö., polis ve MİT’in ortak operasyonuyla yakalandı.

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