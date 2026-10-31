Yol çöktü, çevre esnafı çukuru kasalarla kapattı Adana'da çöken yol nedeniyle 2 metrelik çukur oluştu

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Şehit Jandarma Er Gökhan Yılmaz Caddesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle altında su gider hattı bulunan yolda çökme yaşandı. Çökme nedeniyle yolda yaklaşık 2 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde çukur oluştu. Çevre esnafı ise oluşabilecek bir kazanın önüne geçmek amacıyla çukurun etrafını ekmek kasalarıyla kapattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.