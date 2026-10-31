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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Yol çöktü, çevre esnafı çukuru kasalarla kapattı Adana'da çöken yol nedeniyle 2 metrelik çukur oluştu

        Yol çöktü, çevre esnafı çukuru kasalarla kapattı Adana'da çöken yol nedeniyle 2 metrelik çukur oluştu

        Adana'da yolda meydana gelen çökme sonucu yaklaşık 2 metre derinliğinde ve genişliğinde çukur oluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Yol çöktü, çevre esnafı çukuru kasalarla kapattı Adana'da çöken yol nedeniyle 2 metrelik çukur oluştu

        Adana’da yolda meydana gelen çökme sonucu yaklaşık 2 metre derinliğinde ve genişliğinde çukur oluştu.

        Olay, merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Şehit Jandarma Er Gökhan Yılmaz Caddesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle altında su gider hattı bulunan yolda çökme yaşandı. Çökme nedeniyle yolda yaklaşık 2 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde çukur oluştu. Çevre esnafı ise oluşabilecek bir kazanın önüne geçmek amacıyla çukurun etrafını ekmek kasalarıyla kapattı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, oluşan çukurun kapatılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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