Hatalı parklar trafik akışını etkiledi, vatandaşlar tepki gösterdi Adana'da hatalı ve çift sıra parklar trafiği olumsuz etkiliyor

Adana'da yoğunluğun yaşandığı caddelerdeki hatalı parklar nedeniyle trafik akışı yavaşlarken, vatandaşlar çift sıra park edilen araçların sürücülerine tepki gösterdi.

Kent genelinde yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlarda yol kenarlarına yapılan hatalı ve çift sıra parklar, trafik akışını olumsuz etkiliyor. Sürücü ve yayaların ulaşımını güçleştiren parklar nedeniyle bazı noktalarda araç yoğunluğu ve uzun kuyruklar oluşurken, sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde korna sesleri de artıyor. Özellikle merkez Seyhan ilçesine bağlı 5 Ocak Meydanı ve Çakmak Caddesi'nde yaşanan hatalı ve çift sıra parklar nedeniyle vatandaşlar tepki gösterdi.

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"Trafik ve temizlik konusunda berbat, rezalet bir durumdayız"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan vatandaşlardan Recep Tutuş, Adana'nın merkezi bölgelerinde çalışmaların eksik kaldığını söyleyerek, "Burası Hindistan'a döndü. Adana Büyükşehir Belediyesi burayı denetlemiyor. Trafik ve temizlik konusunda berbat, rezalet bir durumdayız. Kimse buraya aracıyla girmek istemiyor. Burası Adana'nın kalbi, öncelikle çift sıra parkın tamamen engellenmesi lazım. Sonrasında motosiklet ve araçların buradan tamamen kaldırılması lazım. Önce araçtan başlayıp sonrasında kaldırım işgaline el atmalılar. Başımıza bir şey gelse itfaiye veya ambulans gelene kadar vakit kaybeder. Belediye hiçbir şekilde çalışmıyor. İlk dönemlerde de çalışmıyordu, şimdi de çalışmıyor. Bu konudan dolayı çok rahatsızım" dedi.

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"Belediye işini yapmıyor"

Mehmet Yıldırım ise trafiğe çözüm bulunması gerektiğini kaydederek, "Yayaların rahatlıkla yürümesi için bu araçların burada olmaması gerekiyor. Buranın araç trafiğine kapatılması ve sadece yayalara açık olması gerekiyor. Rahatça yürüyebilelim ve alışverişimizi yapabilelim. Araçların buraya alınmaması gerekiyor. Burada esnaf problemi de var. Kaldırım işgali var. Satıcılar ve araçlar buraya girmemize engel oluyor. Önceden Adana'mız daha güzeldi ancak şu an sahipsiz bırakıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi buraya gerekli ilgi göstermiyor. Buraya daha fazla ilgi gösterilmeli ancak belediye işini yapmıyor" ifadelerini kullandı.