Adana'da suç örgütü üyeliğinden aranan zanlı, MİT destekli operasyonla yakalandı
Adana'da suç örgütüne üye olduğu iddiasıyla aranan şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli operasyonla yakalandı.
Adana'da suç örgütüne üye olduğu iddiasıyla aranan şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "suç örgütüne üye olma" suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan H.Ö'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.
Polis ekipleri, MİT ile yürüttükleri koordineli çalışma neticesinde firari şüphelinin merkez Çukurova ilçesinde bulunduğunu tespit etti.
Zanlı H.Ö. saklandığı adrese ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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