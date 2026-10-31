Adana'da suç örgütü üyeliğinden aranan zanlı, MİT destekli operasyonla yakalandı

Polis ekipleri, MİT ile yürüttükleri koordineli çalışma neticesinde firari şüphelinin merkez Çukurova ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

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