3 tırda 8 ton kaçak tütün ele geçirildi

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu'nda kaçak tütün taşıdığı belirlenen 3 tırı durdurdu. Arama yapılan tırlarda piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan 8 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Adana'da otoyolda durdurulan 3 tırda piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan 8 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

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