Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da öğretmenin otomobiline molotoflu saldırı girişimi

        Adana'da öğretmenin otomobiline molotoflu saldırı girişimi

        Adana'da bir öğretmenin okulunun karşısında park halindeki otomobiline molotofkokteyli atıldı. Şans eseri alev almayan araçta hasar oluşmazken, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 18:53 Güncelleme:
        Adana'da öğretmenin otomobiline molotoflu saldırı girişimi

        Adana’da bir öğretmenin okulunun karşısında park halindeki otomobiline molotofkokteyli atıldı. Şans eseri alev almayan araçta hasar oluşmazken, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

        Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Şehit İdris Güler Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan G.Ü.’nün okulun karşısında park halinde bulunan otomobiline molotofkokteyli atıldı. Şans eseri yanıcı madde alev almazken, otomobilde herhangi bir hasar meydana gelmedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede molotofkokteylinin soda şişesi ile hazırlandığını belirledi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen Ş.P. (15) isimli çocuk gözaltına alındı. Öte yandan, Ş.P.'nin öğretmenin görev yaptığı okulda öğrenci olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Doğal gazda yeni dönem
        Doğal gazda yeni dönem
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Çamurda can pazarı
        Çamurda can pazarı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı

        Benzer Haberler

        Kozan'da Cumhuriyet Bayramı kapsamında futbol turnuvası düzenlendi
        Kozan'da Cumhuriyet Bayramı kapsamında futbol turnuvası düzenlendi
        Adanalı okçulardan büyük başarı
        Adanalı okçulardan büyük başarı
        Adana'da havai fişekli tehlikeli eğlence: Ateş parçaları araç ve evlere sıç...
        Adana'da havai fişekli tehlikeli eğlence: Ateş parçaları araç ve evlere sıç...
        Çukurova Belediye Başkan Vekili, CHP'li Sıtkı Keskin oldu
        Çukurova Belediye Başkan Vekili, CHP'li Sıtkı Keskin oldu
        Çukurova Belediye Başkan Vekili CHP'li Sıtkı Keskin oldu
        Çukurova Belediye Başkan Vekili CHP'li Sıtkı Keskin oldu
        Çukurova Belediyesi Başkanvekilliği'ne Sıtkı Keskin seçildi Seçim sonucuna...
        Çukurova Belediyesi Başkanvekilliği'ne Sıtkı Keskin seçildi Seçim sonucuna...