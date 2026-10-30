Çukurova Belediye Başkan Vekili CHP'li Sıtkı Keskin oldu

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Sıtkı Keskin kazandı.

Çukurova Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Tevfik Ongun'un başkanlığında belediye binasındaki Meclis Salonu'nda toplandı.

Toplantıda başkan vekili seçimi için CHP Grubu Sıtkı Keskin'i, Yeni Parti grubu ise Feramuz Oran'ı aday gösterdi.

Adayların, ilk iki turda üye tam sayısının üçte ikisinin oyunu alamaması ve üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle dördüncü tur oylama yapıldı.

Son turda 36 oyun 19'unu Keskin, 17'sini Oran aldı.

REKLAM

Seçimi kazanan Keskin, meclis üyelerine teşekkür ederek, hep birlikte görevlerini en iyi şekilde yapacaklarını belirtti.

- CHP Sözcüsü Sarı da seçimleri takip etti

Seçimleri takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı da CHP Grubu'nun adayına oy veren bütün meclis üyelerine teşekkür ederek, "Burası Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilecek ama kolektif yönetilecek. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Cumhuriyet Halk Partililer, buraya tıpkı geçmiş dönemlerde olduğu gibi en iyi hizmeti vermeye çaba gösterecek." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığının 23 Ekim'deki açıklamasında, Çukurova Belediye Başkanlığı ve belediyeye bağlı Çukurova İmar İnşaat İnsan Kaynakları Anonim Şirketi bünyesindeki çeşitli ihale, doğrudan temin, personel istihdamı ve hak ediş işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı, kamu kaynaklarının hukuka aykırı şekilde kullanıldığı ve söz konusu eylemlerin suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütsel yapı içinde gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Emrah Kozay'ın geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.