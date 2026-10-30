Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Uzmanından 0-5 yaş grubu çocuklar için oyuncak uyarısı

        Uzmanından 0-5 yaş grubu çocuklar için oyuncak uyarısı

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Didem Gülcü Taşkın, özellikle 0-5 yaş grubundaki çocuklarda yabancı cisim yutma vakalarının görüldüğünü belirterek aileleri oyuncak seçimi konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Uzmanından 0-5 yaş grubu çocuklar için oyuncak uyarısı

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Didem Gülcü Taşkın, özellikle 0-5 yaş grubundaki çocuklarda yabancı cisim yutma vakalarının görüldüğünü belirterek aileleri oyuncak seçimi konusunda uyardı.

        Taşkın, küçük yaş grubundaki çocukların oyuncakları ağızlarına götürmeleri nedeniyle küçük parçaların yutulmasının sağlık açısından risk oluşturabileceğini söyledi.

        Çocuklarda yabancı cisim yutma riskinin yüksek olduğunu belirten Taşkın, şöyle konuştu:

        "İlk 2 yaşta çocuk keşfetme döneminde olduğu için eline aldığı her objeyi denemek, tadına ve kıvamına bakmak istiyor. O sırada istemeden yutabiliyor. Hiç yutulmaz dediğiniz her şey yutulabiliyor. Özellikle kalem pil yutma vakaları çok geliyor. Oyuncak seçimi çok önemli. Özellikle pilli oyuncaklarda mutlaka dikkat etmek gerekiyor."

        REKLAM

        Taşkın, çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakılan neodimyum mıknatısların da ciddi sağlık sorunlarına neden olabildiğini ifade etti.

        Pillerin kimyasal yanıklara, küçük plastik parçaların ise yemek borusunda yaralanmalara yol açabildiğini vurgulayan Taşkın, oyuncak seçiminde ailelerin çok dikkatli olmasını istedi.

        Taşkın, çocuklarda yabancı cisim yutma vakalarıyla sık karşılaştıklarını belirterek, "Özellikle ilk 5 yaşta çok fazla görüyoruz. Neredeyse ayda 4-5 vaka bu şekilde bize başvurabiliyor. Bir artış var. O yüzden farkındalığı artırmak ve dikkat etmek gerekiyor." diye konuştu.

        Çocukların oyun sırasında tehlikeli cisimlere kolayca ulaşabildiğini ifade eden Taşkın, ailelerin oyuncak seçerken yaş grubuna uygun ürünleri tercih etmelerini, çocukların erişebileceği yerlerde pil, mıknatıs gibi cisimleri bulundurmamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kar iddasına yanıt
        8 milyar liralık kar iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Adana'da bir kişinin motosikletini gasbeden 2 sanığa hapis cezası verildi
        Adana'da bir kişinin motosikletini gasbeden 2 sanığa hapis cezası verildi
        Sokak ortasında havai fişek patlattılar; balkon ve araçlara zarar verdiler
        Sokak ortasında havai fişek patlattılar; balkon ve araçlara zarar verdiler
        Adana'da iş yerinden 115 kilogram gümüş çalan zanlı tutuklandı
        Adana'da iş yerinden 115 kilogram gümüş çalan zanlı tutuklandı
        7 saat süren film gibi soygun: Ayrıldığı iş yerinden 115 kilo gümüş çaldı 9...
        7 saat süren film gibi soygun: Ayrıldığı iş yerinden 115 kilo gümüş çaldı 9...
        115 kilo gümüş çalan takı ustası, güvenlik kamerasından tespit edilip yakal...
        115 kilo gümüş çalan takı ustası, güvenlik kamerasından tespit edilip yakal...
        Unutulmaya yüz tutan el yapımı gazoz lezzetini yaşatmaya çalışıyor
        Unutulmaya yüz tutan el yapımı gazoz lezzetini yaşatmaya çalışıyor