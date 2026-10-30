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        115 kilo gümüş çalan takı ustası, güvenlik kamerasından tespit edilip yakalandı

        ADANA'da takı ustası Mehmet Ali L. (53), daha önce ticaret yaptığı gümüş toptancısı İshak Ş.'nin (56) dükkanına, kapısını oksijen tüpüyle keserek girip, bir kısmı külçe 115 kilogram gümüşü valiz ve çuvala doldurarak çaldı. Tanınmamak için kask takıp, motosikletini de boyadığı belirlenen şüpheli, evinde gözaltına alınarak, tutuklandı. Şüphelinin olay yerine gelip, çaldığı malzemelerle iş hanından ayrıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:53 Güncelleme:
        115 kilo gümüş çalan takı ustası, güvenlik kamerasından tespit edilip yakalandı

        ADANA’da takı ustası Mehmet Ali L. (53), daha önce ticaret yaptığı gümüş toptancısı İshak Ş.’nin (56) dükkanına, kapısını oksijen tüpüyle keserek girip, bir kısmı külçe 115 kilogram gümüşü valiz ve çuvala doldurarak çaldı. Tanınmamak için kask takıp, motosikletini de boyadığı belirlenen şüpheli, evinde gözaltına alınarak, tutuklandı. Şüphelinin olay yerine gelip, çaldığı malzemelerle iş hanından ayrıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, 13 Eylül’de gece saatlerinde Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi’nde meydana geldi. Takı ustası Mehmet Ali L., yüzünü kaskla gizleyip, motosikletine yüklediği malzemelerle daha önce birlikte ticaret yaptığı gümüş toptancısı İshak Ş.’nin dükkanının bulunduğu iş hanına gitti. İçeride bir süre saklanan Mehmet Ali L., mesai saatinin bitmesinin ardından iş hanının kapanmasıyla, hırsızlık için harekete geçti. İshak Ş.’nin dükkanının demir kapısının kilitlerini oksijen tüpüyle kesen Mehmet Ali L., dolaplardaki bir kısmı külçe 115 kilogram gümüşü yanında getirdiği valiz ve çuvala doldurdu. Hırsızlığın ardından dükkandan ayrılan şüpheli, iş hanının da kapısını söktükten sonra dışarı çıktı.

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        GÜMÜŞLERİ TAŞIDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

        Çaldığı gümüşleri motosikletiyle taşımak isteyen şüpheli, ağır olması nedeniyle bir kısmını ara sokaktaki çalıların arasına gizledi. Çaldığı gümüşlerle Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi’ndeki evine giden Mehmet Ali L., daha sonra yeniden olay yerine dönerek, bıraktığı gümüşleri de alıp, evine döndü. Şüphelinin olay yerine gittiği ve çaldığı malzemelerde bölgeden ayrıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        TANINMAMAK İÇİN FARKLI YÖNTEMLER DENEDİ

        İş yerini açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden İshak Ş.’nin ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin evini tespit etti. Eve baskın yapan ekipler, bazı aksamlarının sökülerek değiştirildiği ve boyandığı belirlenen motosikleti ele geçirdi. Ayrıca şüpheli Mehmet Ali L.’nin tanınmamak için başındaki kaskı hiç çıkarmadığı, koluna da dövme figürlerinin olduğu çorap giydiği belirlendi. Ayrıca çaldığı gümüşleri taşıdığı valiz de şüphelinin evinin odunluğunda bulundu.

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        TUTUKLANDI

        Emniyete götürülen Mehmet Ali L., emniyetteki sorgusunda, hırsızlık yapmadığını ve olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürerek hakkındaki suçlamaları reddetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        GÜMÜŞLERİN BİR KISMI BULUNDU

        Ayrıca ekipler, iki farklı adreste yaptığı aramada çalınan gümüşlerin yaklaşık 55 kilogramını bularak sahibine teslim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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