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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde 8 kilo 562 gram esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 00:00 Güncelleme:
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde 8 kilo 562 gram esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikler Mahallesi'ndeki belirlenen adreste arama yaptı.

        Çeşitli yerlere saklanmış 8 kilo 562 gram esrar ve hassas terazi ele geçiren ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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