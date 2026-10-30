Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 8 kilo 562 gram esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Giriş: 30.10.2026 - 00:00 Güncelleme:
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 8 kilo 562 gram esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikler Mahallesi'ndeki belirlenen adreste arama yaptı.
Çeşitli yerlere saklanmış 8 kilo 562 gram esrar ve hassas terazi ele geçiren ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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